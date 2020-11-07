Российский нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк высказал мнение о том, какие команды будут бороться за чемпионство в РПЛ в сезоне-2020/21.

Слова Погребняка после матча против московского «Спартака» цитирует портал Sport24.

«При всем уважении он в этом году не будет бороться за чемпионство. Я не говорю только по сегодняшней игре», — отметил Погребняк, комментируя ничью со «Спартаком» в РПЛ.

По мнению футболиста, за победу в чемпионате России будут бороться московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

Напомним, сегодня «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» и вышел на второе место в чемпионате России, набрав 28 очков. У ЦСКА, который имеет столько же баллов, есть матч в запасе.