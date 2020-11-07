Аналитик Данкан Thorin Шилдс поможет футболисту Дэвиду Бэкхэму, который ранее открыл киберспортивную организацию Guild Esports, собрать состав по дисциплине CS:GO. Данной информацией британец поделился в твиттере.

Я помогу им сформировать модель, по которой будет строиться команда, буду давать советы относительно игроков и персонала, которые помогут им стать значимой силой в этой части индустрии и достичь намеченных амбициозных целей.

Аналитик поделился своими мыслями о том, что киберспорт стал настолько большим, что не только игроки могут принимать решения относительно участников команды, но и организации сами могут выбрать лучших игроков и поставить их в одном коллективе друг с другом, как это делается в классическом спорте.

Некоторое время назад Guild Esports собрала 50 млн долларов на IPO и уже подписала состав по Valorant с бывшим игроком в CS:GO Вальямом draken Сундином. Представители организации не сообщали, будут ли сформированы составы по другим дисциплинам.