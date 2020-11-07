Стример Ярослав NS Кузнецов поделился историей о том, что во время The International, который проходил в Шанхае, ведущий общался с Романом RAMZEs Кушнарёвым на тему молодых киберспортсменов. Кузнецов считает, что молодые игроки с высоким рейтингом могут, в перспективе, составить большую конкуренцию тир-1 и тир-2 командам.

Как-то раз на The International в Шанхае я спорил с RAMZEs и говорил: »Блин, чел, вы все думаете о каких-то чуваках из других команд, хотя в паблике куча самородков сидит. Просто нужно их научить. Конечно, лень их учить, я понимаю, я сам через это приходил. Но зато есть большой шанс, что такой игрок выстрелит. Просто надо найти этих людей и нормально обучить». На что мне RAMZEs тогда сказал: »Иди-ка ты гуляй, старик».

Стример заметил, что киберспортсмен несколько лет назад был таким же игроком из рейтингового матчмейкинга и в него поверила организация и дала возможность проявить себя на большой сцене.

Ранее киберспортивная организация Evil Geniuses приняла решение перевести российского игрока Романа RAMZEs Кушнарёва на скамейку запасных по Dota 2. Данную информацию североамериканский клуб подтвердил в твиттере команды.