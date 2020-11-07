Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представила публике новый показательный номер «Эсмеральда» на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Мероприятие прошло на «ЦСКА-Арене». Спортсменка закрывала гала-шоу, ее номер стоял заключительным во втором отделении.

Из прыжковых элементов в программе Загитова прыгнула тройной лутц и тройной флип, оба элемента спортсменка исполнила чисто. Платье для программы фигуристки было темно-бордовым со стразами и достаточно большим вырезом.

Эту программу под музыку из мюзикла «Нотр-дам де Пари» фигуристка готовила к гала-шоу на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале, однако турнир отменили. Постановщиком номера традиционно выступил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.