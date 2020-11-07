Российский фигурист, призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда исполнил показательный номер под музыку из фильма о танцовщике Рудольфе Нурееве «Белый ворон» на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Спортсмен исполнил во втором отделении часть свежей произвольной программы, которую катает на соревнованиях в текущем сезоне. Постановщиком этой произвольной программы стал Илья Авербух.

На шоу фигурист прыгнул два тройных тулупа, при приземлении одного из которых упал, тройной лутц, а также тройной аксель в степ-аут.

На прошлой неделе Михаил Коляда выиграл турнир серии ISU Challenger в Минске под названием «ICE STAR», а неделей ранее — третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи.