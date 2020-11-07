Киберспортсмен состава Virtus.pro по CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис в интервью организации поделился своим пониманием о роли в команде и объяснил, почему его необычная игра усилила ростер.

Я думаю, раньше Virtus.pro не хватало игроков, которые могут творить какую-то дичь, сыграть нестандартно и агрессивно. Я такой игрок, который иногда слишком много умирает, но я всегда играю на своей чуйке. Иногда это не работает, но в большинстве случаев это помогает. Я постоянно нахожу где-то энтри фраги, из-за этого нам намного проще играть.

Игрок также обратил внимание на то, что послематчевый рейтинг для него не имеет значение, куда важнее внутренняя составляющая внутри команды. А звание MVP необходимо отдать всей команде, а не отдельному игроку.

Ранее YEKINDAR Галинскис поделился амбициями относительно своей команды. Киберспортсмен считает, что благодаря индивидуальным и командным тренировкам «Медвиди» может стать лучшей командой СНГ-региона.