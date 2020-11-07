Российская команда Natus Vincere обыграла датский клуб MAD Lions в рамках онлайн турнира IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Коллектив Александра s1mple Костылева одолел своих соперников со счётом 2-1.

Nuke: Natus Vincere 8 — 16 MAD Lions

8 — 16 Train: Natus Vincere 16 — 7 MAD Lions

16 — 7 Overpass: Natus Vincere 19 — 15 MAD Lions

Матч был очень напряжённый и исход встречи решился только на дополнительных раундах третьей заключительной карты встречи. «Рождённые Побеждать» выиграли овертаймы со счётом 4-0, тем самым безапелляционно закрыв исход встречи в свою пользу.

Лучшим игроком встречи стал Александр s1mple Костылев, который сыграл с KD 77-53 и общим рейтингом 1.34. Примечательно, что у датской команды также был свой лидер Федерик acoR Гулдстранд, который отстал всего на 0.01 пунктов от украинского киберспортсмена.

IEM Beijing Online 2020 для Европы проходит с 6 по 22 ноября. 16 коллективов разыгрывают $150 тыс., а также слот на Intel Extreme Masters Season XV — Global Challenge.