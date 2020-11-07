Дортмундская «Боруссия» дома уступила мюнхенской «Баварии» в 7-м туре чемпионата Германии по футболу. Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В первом тайме команды обменялись мячами «в раздевалку»: за «Боруссию» забил капитан Марко Ройс, в составе «Баварии» со штрафного отличился Давид Алаба.

Во втором тайме «Баварии» удалось вырваться вперед благодаря голу Роберта Левандовски, а затем преимущество мюнхенцев увеличил Лерой Сане.

Незадолго до окончания встречи «Боруссии» удалось уменьшить разрыв в счете благодаря мячу Эрлинга Холанда.

В первом и во втором тайме Роберт Левандовски забил по мячу, однако эти голы были отменены из-за офсайда.

Благодаря победе над «Боруссией» «Бавария» вырвалась на первую строчку в турнирной таблице, а «Боруссия» опустилась на третье место.