Художник по костюмам Наталия Большакова высказалась об образах олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в которые спортсменку облачают стилисты проекта «Ледниковый период».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Большакова отметила, что стилист, который работает со звездой уровня Алины Загитовой, должен работать от индивидуальности фигуристки и ее органики. В образе все должно быть органично, с учетом возраста, характера, мимики и пластики.

Как считает Большакова, Загитова — чудесная юная девушка, которая выглядит немного младше своих лет, она мила и трогательна такой, какая есть.

«Алина все равно красавица, во что бы ее ни одели, но образы «Ледникового периода» для нее абсолютно чужеродны, с чужого плеча», — сказала Большакова.