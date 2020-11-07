Лондонский «Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги. Игра состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 4:1.

В начале встречи «Шеффилд» сумел вырваться вперед: уже на 9-й минуте забил Дэвид Макголдрик. После этого забивали лишь игроки команды хозяев.

В составе «Челси» по разу отличились Тэмми Абрахам (с передачи Матео Ковачича), Бенджамин Чилуэлл и Тьяго Силва (с передач Хакима Зиеша), а также Тимо Вернер с передачи Н’Голо Канте.

Благодаря победе над «Шеффилдом» «Челси» удалось ворваться в тройку лучших команд чемпионата: сейчас у дружины Френка Лэмпарда 15 очков. «Шеффилд» продолжает находиться на последнем месте в чемпионате, команда набрала лишь одно очко.