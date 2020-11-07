В Казани сегодня, 8 ноября, стартует четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования будут проходить со зрителями, ожидается, что будет заполнено до 70 процентов от вместимости арены.

На 17:30 по московскому времени запланирован старт короткой программы в соревнованиях женщин.

В списке участников этапа значатся сразу несколько спортсменок академии «Ангелы Плющенко»: Алена Косторная, Александра Трусова, Валерия Шульская и Станислава Константинова. Группу Этери Тутберидзе школы «Самбо-70» будет представлять Майя Хромых.

Также в этапе примут участие петербургские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Нугуманова.

Прямая трансляция выступлений девушек будет осуществляться в эфире Первого канала, а также на его официальном сайте.