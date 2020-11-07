Главные новости с теннисных кортов, хоккейных площадок, футбольных полей и ледовых шоу фигуристов — в традиционном дайджесте главных событий дня от Nevasport:

Россия по буллитам обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею сумела обыграть команду Швеции по буллитом во втором туре Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккей тура в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, по разу отличились Родион Амиров и Антон Ведин. В серии буллитов точными ударами отметились россияне Василий Подколзин и Родион Амиров.

Загитова представила номер «Эсмеральда» на шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представила публике новый показательный номер «Эсмеральда» на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Мероприятие прошло на «ЦСКА-Арене». Спортсменка закрывала гала-шоу, ее номер стоял заключительным во втором отделении. В постановке Загитова чисто прыгнула тройной лутц и тройной флип.

Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Раонича

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР серии «Мастерс» в Париже, обыграв в 1/2 финала представителя Канады Милоша Раонича. Матч на центральном корте стадионе «Берси» продлился чуть более полутора часов. Счет по партиям 6:4, 7:6 в пользу Медведева, второй сет россиянину удалось выиграть на тай-брейке со счетом 7:4.

«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом» несмотря на дубль Соболева

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» отличились Павел Погребняк и Рафал Аугустыняк, в составе «Спартака» дублем отметился Александр Соболев.

Чехия обыграла Финляндию во втором туре Кубка Карьяла

Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Финляндию на Кубке Карьяла, финском этапе Еврохоккейтура сезона-2020/21. Игра прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу чешской команды. В составе сборной Чехии отличились Андрей Нестрашил и Якуб Ордош.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в АПЛ, Кавани забил дебютный гол в Англии

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Эвертоном» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом тайме «Эвертон» сумел выйти вперед благодаря голу Бернарда, а «Манчестер Юнайтед» успел до перерыва ответить дублем Бруну Фернандеша. Во втором тайме дебютный матч за клуб забил Эдинсон Кавани.