В рамках турнира UFC Vegas 13 молдавский боец в тяжелом весе Александр Романов одержал победу над бразильцем Маркосом Рожерио Де Лимой.

Поединок завершился в конце первого раунда, когда Романов применил удушающий прием.

Романов одержал победы во всех тринадцати боях, из которых две — в UFC. Ранее он победил американца Роке Мартинеса.

Кроме того, в рамках главного карда встретились грузинский боец Гига Чикадзе и американец Джеймс Симмонс. Бой закончился в первом раунде после того, как рефери засчитал Симмонсу технический нокаут.

Для Чикадзе эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях.

Отметим, главным поединком турнира станет бой двух бразильцев в полутяжелом весе, Тьяго Сантоса и Гловера Тейшейры.