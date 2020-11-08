В рамках турнира UFC Vegas 13 молдавский боец в тяжелом весе Александр Романов одержал победу над бразильцем Маркосом Рожерио Де Лимой.
Поединок завершился в конце первого раунда, когда Романов применил удушающий прием.
Романов одержал победы во всех тринадцати боях, из которых две — в UFC. Ранее он победил американца Роке Мартинеса.
Кроме того, в рамках главного карда встретились грузинский боец Гига Чикадзе и американец Джеймс Симмонс. Бой закончился в первом раунде после того, как рефери засчитал Симмонсу технический нокаут.
Для Чикадзе эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях.
Отметим, главным поединком турнира станет бой двух бразильцев в полутяжелом весе, Тьяго Сантоса и Гловера Тейшейры.
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