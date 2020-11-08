Российский нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк рассказал, что берет пример со Златана Ибрагимовича.

По словам Погребняка, для него мотивация – ключевой момент, футболист еще не насытился и хочет поиграть. Форвард отметил, у него перед глазами стоит пример Ибрагимовича.

«Правда, это уже тяжелая артиллерия, которая не раз в полгода, как я, а в каждом матче стреляет. Златан мне импонирует, но сравнивать с ним меня, конечно, не стоит», — сказал Погребняк, слова которого приводит журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Погребняк добавил, глядя на Ибрагимовича, ты и сам вдохновляешься, чтобы попытаться добиться чего-то подобного, хотя бы играть на высоком уровне и после 37. Футболист подчеркнул, можно сказать, что Ибрагимович для него – ориентир.

Ранее Погребняк высказал мнение о том, какие команды будут бороться за чемпионство в РПЛ в сезоне-2020/21.