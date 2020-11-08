Орловский победил Босера в со-главном поединке UFC Vegas 13

Белорусский боец UFC в тяжелом весе Андрей Орловский одержал победу над американцем Таннером Босером в рамках со-главного поединка на турнире UFC Vegas 13.

41-летний белорус победил единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Орловский одержал вторую победу подряд, теперь на его счету 51 бой в ММА, из которых 30 побед, 19 поражений, и еще два несостоявшихся боя.

Ранее в рамках турнира UFC Vegas 13 молдавский боец в тяжелом весе Александр Романов одержал победу над бразильцем Маркосом Рожерио Де Лимой.

Кроме того, в рамках главного карда встретились грузинский боец Гига Чикадзе и американец Джеймс Симмонс. Бой закончился в первом раунде после того, как рефери засчитал Симмонсу технический нокаут.