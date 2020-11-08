Голкипер петербургского СКА и сборной России Ярослав Аскаров установил рекорд национальной команды, ранее принадлежавший Игорю Шестеркину.

На момент матча сборной России против команды Швеции в Кубке Карьяла Аскарову было 18 лет, четыре месяца и 22 дня. Таким образом, он стал самым молодым вратарем сборной России, одержавшим победу в серии буллитов.

Предыдущим рекордсменом был Игорь Шестеркин, ему 16 апреля 2016 года в день матча Россия — Словакия (2:1) было 20 лет, три месяца и 17 дней.

Напомним, сборная России по хоккею сумела обыграть команду Швеции по буллитом во втором туре Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккей тура в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.