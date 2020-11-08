Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от поединка между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

По словам Радимова, «Зенит» и «Краснодар» — это две настоящие марки российского чемпионата. Он отметил, обе команды стараются играть не от обороны, и сейчас не будут закрываться, поэтому болельщиков ждет интересный матч. Радимов добавил, что встречи «Зенита» и «Краснодара» всегда интересные.

«Конечно, им будет тяжеловато, поскольку много сил потрачено на матчи Лиги чемпионов. В первую очередь моральных. Кто лучше восстановится, тот и преуспеет», – сказал Радимов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.