Бразильский боец UFC полутяжелом весе Гловер Тейшейра одержал победу над соотечественником Тьяго Сантосом в главном поединке турнира UFC Vegas 13.

Бой завершился в третьем раунде, Тейшейра победил Сантоса удушающим приемом.

41-летний боец победил пятый раз подряд и стал главным претендентом на титульный поединок в полутяжелом весе, поясом в котором владеет поляк Ян Блахович.

Отметим, белорусский боец UFC в тяжелом весе Андрей Орловский одержал победу над американцем Таннером Босером в рамках со-главного поединка на турнире UFC Vegas 13.

Кроме того, в рамках главного карда встретились грузинский боец Гига Чикадзе и американец Джеймс Симмонс. Бой закончился в первом раунде после того, как рефери засчитал Симмонсу технический нокаут.