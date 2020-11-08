Защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг может стать футболистом лондонского «Тоттенхэма».

Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. По его информации, «шпоры» заинтересовались 32-летним игроком вслед за «Арсеналом». Отмечается, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью два года назад хотел пригласить Боатенга в «Манчестер Юнайтед», когда возглавлял манкунианцев.

Отметим, соглашение защитника с мюнхенцами рассчитано до июня 2021 года, при этом Боатенг отказывается вести переговоры о его продлении.

Ранее Джером Боатенг объяснил, почему покрасил волосы в фиолетовый цвет. Как рассказал сам футболист, он поспорил с другом перед отъездом «Баварии» в Португалию, где мюнхенцы доигрывали Лигу чемпионов. Немецкий клуб выиграл турнир.