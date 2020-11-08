Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан перед матчем девятого тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» поделился мнением о защитнике команды Серхио Рамосе.

По словам Зидана, Рамос один из лучших защитников, он доказал это своими выступлениями за «Реал».

«Я считаю, что он величайший в истории», — сказал Зидан, слова которого приводит Daily Mail.

Напомним, 3 ноября Серхио Рамос забил «Интеру» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 100-й мяч в составе мадридцев. При этом 55 из своих 100 мячей 34-летний капитан «Реала» забил головой.

Текущий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В испанских СМИ появилась информация, что мадридский клуб готов предложить ему новое соглашение сроком еще на два года.