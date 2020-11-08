Сборная России по хоккею начала матч с командой Чехии на Кубке Карьяла, финском этапе Евротура сезона-2020/21.

Игра стартовала в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» в 14:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

В первом матче против финнов российская сборная в блестящем стиле переиграла команду Финляндии со счетом 6:2. В составе российской команды отличились Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егор Афанасьев. У финнов отличились Елмери Еронен и Йере Саллинен.

Во второй игре россияне победили шведов в серии буллитов, основное время завершилось со счетом 1:1. У сборной России отличился Родион Амиров, у шведов — Антон Ведин.

Отметим, на финский этап Евротура сборная России приехала в молодежном составе во главе с Игорем Ларионовым.