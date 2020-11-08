Стало известно, кто получил денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 13, который состоялся в ночь на 8 ноября в Лас-Вегасе.

Боем вечера стал поединок, в котором Раони Барселос победил Халида Таху единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Оба спортсмена получили по 50 тысяч долларов.

Грузинский боец Гига Чикадзе заработал бонус в размере 50 тысяч, нокаутировав в первом раунде Джеймса Краузе-Симмонса. Молдавский спортсмен Александр Романов, задушивший Маркоса Рожерио де Лиму в первом раунде, также получил за свое выступление 50 тысяч долларов.

Напомним, бразильский боец UFC полутяжелом весе Гловер Тейшейра одержал победу над соотечественником Тьяго Сантосом в главном поединке турнира UFC Vegas 13. Бой завершился в третьем раунде, Тейшейра победил Сантоса удушающим приемом.