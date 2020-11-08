Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мнением о возможном возвращении Алины Загитовой в профессиональный спорт.

По словам Глейхенгауза, сейчас Загитова стала меньше учиться и больше тренироваться, как в старые-добрые. Он отметил, только сама фигуристка может отметить, ради чего она тренируется.

Глейхенгауз добавил, для того, чтобы вернуться, нужно восстановить хотя бы все то, что она умела.

«Чисто прыгать пять тройных, каскады 3-3, плюс набрать физические кондиции для того, чтобы выкатывать этот набор во второй половине программы. Когда и если она это сделает, тогда можно будет уже говорить», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит Sport24.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представила публике новый показательный номер «Эсмеральда» на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.