На утро 8 ноября в России не был побит рекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 20 498 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране — 1 774 334 человек, из них активных случаев 419 378.

За время распространения инфекции от коронавируса вылечилось1 324 419 человек, еще 30 537 человек стали жертвами пандемии.

По всей стране было проведено более 64,6 миллионов тестов на коронавирус за все время пандемии.

В Москве был обнаружен 5751 новый случай заболевания коронавирусом за последние сутки, в Московской области — 644 случая, в Санкт-Петербурге — 1331 случай, это рекорд для региона.