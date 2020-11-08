Глейхенгауз: Думаю, Медведева не примет участие в Гран-при России

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что Евгения Медведева вряд ли примет участие в Гран-при России.

По словам Глейхенгауза, Медведева до сих пор долечивает спину. Он отметил, когда фигуристка виделась с хореографом последний раз, она сказала, что ей получше, но ее это очень сильно беспокоит, так как она переживает, что не может, не думая ни о чем другом, просто тренироваться, потому что желание тренироваться у нее есть.

Глейхенгауз добавил, у Медведевой были хорошие прокаты короткой и произвольной программы, форма была улучшена.

«Но что делать, надо ждать. Как только она скажет, что чувствует себя хорошо, спина не болит — будем готовиться к следующим соревнованиям. Выступит ли Медведева на Гран-при России? Сколько у нас там дней до него? Думаю, что нет», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит Sport24.