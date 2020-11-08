Польский чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович поделился мнением о победе бразильца Гловера Тейшейры в поединке против Тиаго Сантоса.

«Отличный бой и невероятная серия от Гловера Тейшейры. Ты определенно заслужил подраться за титул и ощутить вкус легендарной польской мощи. Если Адесанья не сможет подождать до марта, то погнали», – написал Блахович в своем Twitter.

Напомним, бразильский боец UFC полутяжелом весе Гловер Тейшейра одержал победу над соотечественником Тьяго Сантосом в главном поединке турнира UFC Vegas 13. Бой завершился в третьем раунде, Тейшейра победил Сантоса удушающим приемом.

41-летний боец победил пятый раз подряд и стал главным претендентом на титульный поединок в полутяжелом весе, поясом в котором владеет поляк Ян Блахович.