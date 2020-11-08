Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против польской «Зелена-Гуры».

По словам Паскуаля, петербуржцев ждет игра против очень хорошей команды, которая играет интенсивно и энергично. Он отметил, с другой стороны, позади у сине-бело-голубых довольно сложный матч.

«Нам необходимо найти игровой ритм и играть на высшем уровне концентрации и энергии, если мы хотим продолжить нашу победную серию в Единой лиге ВТБ», – сказал Паскуаль, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Ранее петербургский «Зенит» в рамках седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса». Счет встречи — 66:75 (20:19, 7:22, 16:17, 23:17). Матч проводился на петербургской «Сибур Арене».