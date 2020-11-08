Российская премьер-лига может быть реформирована из-за неудачного выступления ее представителей в еврокубках.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, реформа может стать максимально оперативной, и если ее проведение поддержит руководство клубов, она может быть применена уже в следующем сезоне.

Отмечается, что число участников РПЛ могут сократить с 16 команд до 14 или 12, а турнир в таком случае будут проводить в три круга. Также сообщается, что проведение реформы может осложнить чемпионат мира 2022 года, который пройдет в конце года, однако инфраструктура некоторых клубов позволяет проводить матчи в декабре и январе.

Известно, что в скором времени эта идея будет предложена клубам РПЛ на обсуждение, после чего она оформится более конкретно – приобретет структуру и календарь.