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  • 13:11,  8 ноября 2020
Фигурное катание
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Загитова: Здорово, что фестиваль состоялся в столь непростое время

Загитова: Здорово, что фестиваль состоялся в столь непростое время
Алина Загитова. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями о своем выступлении на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Вчера на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» мы с Даниилом Глейхенгаузом показали нашу новую программу под музыку из мюзикла Notre-Dame de Paris. Непередаваемые чувства от выступления на льду… Здорово, что фестиваль состоялся в столь непростое время… Рада, что все получилось…» — написала Загитова в своем Instagram.

Фигуристка также поблагодарила всех зрителей и отметила, что эти эмоции она не забудет.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представила публике новый показательный номер «Эсмеральда» на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

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