Загитова: Здорово, что фестиваль состоялся в столь непростое время

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями о своем выступлении на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Вчера на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» мы с Даниилом Глейхенгаузом показали нашу новую программу под музыку из мюзикла Notre-Dame de Paris. Непередаваемые чувства от выступления на льду… Здорово, что фестиваль состоялся в столь непростое время… Рада, что все получилось…» — написала Загитова в своем Instagram.

Фигуристка также поблагодарила всех зрителей и отметила, что эти эмоции она не забудет.