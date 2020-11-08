Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» стал настоящим праздником для поклонников этого вида спорта. В условиях пандемии, когда большинство международных соревнований отменено, все внимание российских болельщиков сосредоточено на этапах Кубка России, где собрались все представители сборной. Однако у этих соревнований отсутствует один очень важный элемент – показательные выступления по итогам каждого турнира, где спортсменам уже не нужно бороться за медали, а можно полностью отдаться катанию и наслаждаться каждой проведенной на льду минутой. Это одна из причин, почему стоит смотреть «Влюбленные в фигурное катание».

Фестиваль состоял из двух отделений. Первое открывали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, вставшие в пару меньше года назад. Несмотря на это, заняв 1-е и 2-е места на этапах Кубка России, дуэт обеспечил себе проход на Чемпионат страны. Это шоу они использовали как еще одну возможность прокатать обе свои программы на публике. Легкий и заводной ритм-танец погрузил зрителя в атмосферу праздника с самого начала шоу, а произвольная программа с глубоким смыслом заставила публику переживать историю вместе с фигуристами.

Еще один танцевальный дуэт, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, также вышел на лед с

произвольной программой – динамичной и зажигательной «Survivor». Фигуристы передали зрителям огромный заряд энергии, на что они ответили громкими аплодисментами в такт музыке на протяжении всей

последней части танца.

«Роскошь на льду», – именно так сказал Губерниев про Елизавету Туктамышеву, и нельзя с этим не согласиться. Сначала Лиза порадовала всех своей короткой программой прошлого сезона под «Drumming song», поставленной Ше-Линн Бурн, а затем окончательно зажгла в полюбившейся многим «Destination». Яркие показательные номера, несомненно, являются визитной карточкой фигуристки.

Публике представился замечательный шанс увидеть на одном льду трех самых компонентных одиночников Европы. Чемпион России 2020 Дмитрий Алиев подготовил две свои короткие программы – «Моцарт. Рок-опера» сезона 2019/20 и знаменитый «Маскарад», с которым он выступал в олимпийском сезоне и вернул в текущем. Однако на мероприятии произошла небольшая путаница с музыкальным сопровождением программ Дмитрия, и сначала вместо «Моцарта» включили «Маскарад». Фигурист не растерялся и начал вальсировать на льду, будто так и надо, и даже выполнил несколько прыжковых элементов.

Михаил Коляда также представил две своих соревновательных программы, причем короткая, где он исполнил каскад 4тулуп+3тулуп, удалась ему определенно лучше. Произвольную же программу он не докатал по причине остановки музыки и голоса Дмитрия Губерниева, сообщившего об окончании выступления и поблагодарившего спортсмена. Возможно, так и было задумано, однако показалось, что сам фигурист пребывал в небольшом замешательстве.

Увидеть в списках участников фестиваля Хавьера Фернандеса, завершившего карьеру в 2019 году, было большой радостью. За время карьеры Хавьер примерил на себя множество образов, и сейчас фигурист представил две разноплановые программы – мелодичный номер под испанскую лиричную композицию «Prometo» и комедийный «Super Хави», ставшей его фишкой. Кораблики через весь каток, ина-бауэр, интересные растанцовочки, взаимодействие с публикой – в этом весь Хавьер.

Впервые за долгое время зрители увидели Евгению Тарасову и Владимира Морозова, пропустивших открытые прокаты. Фигуристы исполнили свою короткую программу «Болеро», которую оставили с прошлого года. Видно, что спортсмены в хорошей форме и готовы выступить на 4-ом этапе Кубка России, однако не обошлось без ошибок – Женя сделала бабочку на 3тулупе, а также коснулась ногой льда при приземлении с выброса. С остальными элементами фигуристы справились отлично, включая их подкрутку, поддержки, хореографические связки и параллельное вращение.

Наталья Забияко и Александр Энберт закончили спортивную карьеру менее года назад. Среди поклонников они останутся парой, показывавшей классическое парное катание: высокие статные фигуристы в чувственных и романтичных образах с красивыми линиями. На шоу они выступили со своим показательным номером «Танго с розой». Но если в прошлые разы Наталья представала перед нами в образе роковой женщины в красном платье, то сейчас ее образ стал более дерзким, а платье сменилось на кожаные шорты.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков блистали на небосклоне звезд парного катания. Их выступления до сих пор считаются эталонными для этого вида, сочетая в себе удивительную синхронность, параллельность, интересную историю, необычные поддержки и изумительные костюмы. «Аве Мария» и «Planned it all» – две лирические программы, но с абсолютно разным эмоциональным подтекстом.

Хэдлайнером фестиваля, без сомнений, стала Алина Загитова. Она уже год не выступала на соревнованиях, объявив перерыв в карьере в декабре 2019, поэтому участие в этом событии абсолютной чемпионки вызвало большой ажиотаж. Болельщики с нетерпением ждали ее выступления на льду ЦСКА арены, подготовив трогательную кампанию в поддержку любимой фигуристки – плакаты с именем спортсменки. Алина исполнила показательный номер прошлого сезона в новом костюме глубокого синего цвета, а также представила новую «Эсмеральду». Из прыжковых элементов фигуристка делала свои фирменные лутцы и флипы с риппоном, упав лишь однажды после приземления. Алина все так же красиво смотрится на льду, отлично вращается, здорово отыгрывает эмоции, что говорит о ее достаточно хорошей форме.

Также в фестивале приняли участие призеры и победители первого этапа Кубка Москвы, проходившего 6-7 ноября, среди которых фигуристы команды Нины Михайловны Мозер Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, ученики Этери Тутберидзе Всеволод Князев и Марк Лукин, еще одна представительница «Хрустального» Мария Захарова и другие.

Автор текста: Екатерина Юшкова