Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» стал настоящим праздником для поклонников этого вида спорта. В условиях пандемии, когда большинство международных соревнований отменено, все внимание российских болельщиков сосредоточено на этапах Кубка России, где собрались все представители сборной. Однако у этих соревнований отсутствует один очень важный элемент – показательные выступления по итогам каждого турнира, где спортсменам уже не нужно бороться за медали, а можно полностью отдаться катанию и наслаждаться каждой проведенной на льду минутой. Это одна из причин, почему стоит смотреть «Влюбленные в фигурное катание».

Фестиваль состоял из двух отделений. Первое открывали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, вставшие в пару меньше года назад. Несмотря на это, заняв 1-е и 2-е места на этапах Кубка России, дуэт обеспечил себе проход на Чемпионат страны. Это шоу они использовали как еще одну возможность прокатать обе свои программы на публике. Легкий и заводной ритм-танец погрузил зрителя в атмосферу праздника с самого начала шоу, а произвольная программа с глубоким смыслом заставила публику переживать историю вместе с фигуристами.

Еще один танцевальный дуэт, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, также вышел на лед с
произвольной программой – динамичной и зажигательной «Survivor». Фигуристы передали зрителям огромный заряд энергии, на что они ответили громкими аплодисментами в такт музыке на протяжении всей
последней части танца.

«Роскошь на льду», – именно так сказал Губерниев про Елизавету Туктамышеву, и нельзя с этим не согласиться. Сначала Лиза порадовала всех своей короткой программой прошлого сезона под «Drumming song», поставленной Ше-Линн Бурн, а затем окончательно зажгла в полюбившейся многим «Destination». Яркие показательные номера, несомненно, являются визитной карточкой фигуристки.

Елизавета Туктамышева, фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Фото: Nevasport/Наталья Латуш.

Публике представился замечательный шанс увидеть на одном льду трех самых компонентных одиночников Европы. Чемпион России 2020 Дмитрий Алиев подготовил две свои короткие программы – «Моцарт. Рок-опера» сезона 2019/20 и знаменитый «Маскарад», с которым он выступал в олимпийском сезоне и вернул в текущем. Однако на мероприятии произошла небольшая путаница с музыкальным сопровождением программ Дмитрия, и сначала вместо «Моцарта» включили «Маскарад». Фигурист не растерялся и начал вальсировать на льду, будто так и надо, и даже выполнил несколько прыжковых элементов.

Михаил Коляда также представил две своих соревновательных программы, причем короткая, где он исполнил каскад 4тулуп+3тулуп, удалась ему определенно лучше. Произвольную же программу он не докатал по причине остановки музыки и голоса Дмитрия Губерниева, сообщившего об окончании выступления и поблагодарившего спортсмена. Возможно, так и было задумано, однако показалось, что сам фигурист пребывал в небольшом замешательстве.

Михаил Коляда, фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Фото: Nevasport/Наталья Латуш.

Увидеть в списках участников фестиваля Хавьера Фернандеса, завершившего карьеру в 2019 году, было большой радостью. За время карьеры Хавьер примерил на себя множество образов, и сейчас фигурист представил две разноплановые программы – мелодичный номер под испанскую лиричную композицию «Prometo» и комедийный «Super Хави», ставшей его фишкой. Кораблики через весь каток, ина-бауэр, интересные растанцовочки, взаимодействие с публикой – в этом весь Хавьер.

Впервые за долгое время зрители увидели Евгению Тарасову и Владимира Морозова, пропустивших открытые прокаты. Фигуристы исполнили свою короткую программу «Болеро», которую оставили с прошлого года. Видно, что спортсмены в хорошей форме и готовы выступить на 4-ом этапе Кубка России, однако не обошлось без ошибок – Женя сделала бабочку на 3тулупе, а также коснулась ногой льда при приземлении с выброса. С остальными элементами фигуристы справились отлично, включая их подкрутку, поддержки, хореографические связки и параллельное вращение.

Наталья Забияко и Александр Энберт закончили спортивную карьеру менее года назад. Среди поклонников они останутся парой, показывавшей классическое парное катание: высокие статные фигуристы в чувственных и романтичных образах с красивыми линиями. На шоу они выступили со своим показательным номером «Танго с розой». Но если в прошлые разы Наталья представала перед нами в образе роковой женщины в красном платье, то сейчас ее образ стал более дерзким, а платье сменилось на кожаные шорты.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков блистали на небосклоне звезд парного катания. Их выступления до сих пор считаются эталонными для этого вида, сочетая в себе удивительную синхронность, параллельность, интересную историю, необычные поддержки и изумительные костюмы. «Аве Мария» и «Planned it all» – две лирические программы, но с абсолютно разным эмоциональным подтекстом.

Хэдлайнером фестиваля, без сомнений, стала Алина Загитова. Она уже год не выступала на соревнованиях, объявив перерыв в карьере в декабре 2019, поэтому участие в этом событии абсолютной чемпионки вызвало большой ажиотаж. Болельщики с нетерпением ждали ее выступления на льду ЦСКА арены, подготовив трогательную кампанию в поддержку любимой фигуристки – плакаты с именем спортсменки. Алина исполнила показательный номер прошлого сезона в новом костюме глубокого синего цвета, а также представила новую «Эсмеральду». Из прыжковых элементов фигуристка делала свои фирменные лутцы и флипы с риппоном, упав лишь однажды после приземления. Алина все так же красиво смотрится на льду, отлично вращается, здорово отыгрывает эмоции, что говорит о ее достаточно хорошей форме.

Алина Загитова, фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Фото: Nevasport/Наталья Латуш.

Также в фестивале приняли участие призеры и победители первого этапа Кубка Москвы, проходившего 6-7 ноября, среди которых фигуристы команды Нины Михайловны Мозер Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, ученики Этери Тутберидзе Всеволод Князев и Марк Лукин, еще одна представительница «Хрустального» Мария Захарова и другие.

Автор текста: Екатерина Юшкова