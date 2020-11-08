Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал скандальное видео с участием Артема Дзюбы.

По словам Созина, не может быть и речи о лишении капитанской повязки, так как это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Созин отметил, болельщики кричат Дзюбе гадости с трибун на ровном месте, а сейчас они особенно активизируются.

«Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!» — сказал Созин, слова которого приводит Sport24.

Он добавил, что к футболу это не имеет отношения, однако не знает, будут ли это терпеть сборная и «Зенит».

«Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуну будут ему орать? Не знаю. Даст бог, чтобы это все забылось», — резюмировал член комитета РФС по этике.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.