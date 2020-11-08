Президент UFC Дана Уайт рассказал, что бразильский боец UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра может провести поединок против чемпиона промоушена Яна Блаховича.

«У Гловера отличная серия, сегодня он выглядел великолепно. Это забавно, ведь каждый раз, когда я думаю, что, возможно, не тянет на титульный бой, он доказывает, что я не прав. Больше не сомневаюсь в этом парне, он заслужил титульный бой», – сказал Уайт, слова которого приводит MMA Junkie.

В рамках турнира UFC on ESPN 17 Тейшейра задушил в третьем раунде Тиаго Сантоса.

Напомним, бразильский боец UFC полутяжелом весе Гловер Тейшейра одержал победу над соотечественником Тьяго Сантосом в главном поединке турнира UFC Vegas 13. Бой завершился в третьем раунде, Тейшейра победил Сантоса удушающим приемом.

41-летний боец победил пятый раз подряд и стал главным претендентом на титульный поединок в полутяжелом весе, поясом в котором владеет поляк Ян Блахович