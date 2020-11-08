Тренерский штаб национальной сборной России огласил состав на третий матч Кубка Карьяла против команды Чехии.

В воротах россиян сыграет Ярослав Аскаров, на скамейке запасных остался Артур Ахтямов.

Первое звено: Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;

Второе звено: Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;

Третье звено: Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Башкиров — Амиров;

Четвертое звено: Бычков, Спиридонов — Злодеев — Мингачев, Бардаков.

Отметим, игра будет проходить в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 8 ноября, и начнется в 14:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Напомним, на финский этап Евротура Федерация хоккея России приняла решение отправить хоккеистов молодежной команды, которыми будет руководить Игорь Ларионов.