Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды из-за скандального видео с участием игрока.

По словам Черчесова, ситуация, сложившаяся с Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной со спортивной точки зрения, поэтому нет необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Тренер отметил, штаб сборной России прекрасно понимает, что команда должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

«В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — сказал Черчесов, слова которого приводит пресс-служба сборной России.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием. На фоне в видеоролике можно услышать выпуск новостей телеканала «Матч ТВ».

После того, как видеозапись непристойного характера разошелся по интернету и соцсетям, Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram, чтобы остановить поток негативных комментариев в свой адрес со стороны футбольных болельщиков.