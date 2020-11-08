Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может стать футболистом клуба МЛС «Интер Майами», владельцем которого является экс-полузащитник «сливочных» Дэвид Бекхэм.

Об этом сообщает AS. По информации источника, англичанин следит за развитием событий, однако в данный момент «Реал» и Рамос ведут переговоры по новому контракту.

Напомним, 3 ноября Серхио Рамос забил «Интеру» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 100-й мяч в составе мадридцев. При этом 55 из своих 100 мячей 34-летний капитан «Реала» забил головой.

Текущий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В испанских СМИ появилась информация, что мадридский клуб готов предложить ему новое соглашение сроком еще на два года.