Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о скандальном инциденте с участием Артема Дзюбы.

По словам Канделаки, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, они такого никогда не делают. Она отметила, что цифровой шантаж очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился был слит, Дзюба ему не поддался.

Продюсер канала добавила, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

«Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.