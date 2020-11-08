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  • 16:19,  8 ноября 2020
Футбол
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Черчесов поддержал Дзюбу после скандала со слитым в сеть видео

Черчесов, футбол
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: https://www.instagram.com/teamrussia

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артему не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку», — заявил источник, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

После того, как видеозапись непристойного характера разошелся по интернету и соцсетям, Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram, чтобы остановить поток негативных комментариев в свой адрес со стороны футбольных болельщиков.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.

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