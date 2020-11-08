Черчесов поддержал Дзюбу после скандала со слитым в сеть видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артему не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку», — заявил источник, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

После того, как видеозапись непристойного характера разошелся по интернету и соцсетям, Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram, чтобы остановить поток негативных комментариев в свой адрес со стороны футбольных болельщиков.