Источник: Дзюба был готов, что в сети появится пикантное видео с его участием

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба был готов к появлению скандального видео со своим участием.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, несколько недель назад телефон футболиста взломали. Отмечается, сразу после взлома футболист почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.