Бывший футболист петербургского «Зенита» Бранислав Иванович, выступающий в данный момент за «Вест Бромвич», заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Отмечается, помимо Ивановича положительный тест сдал нападающий Матеус Перейра.

Как гласит сообщение на сайте клуба, Славен Билич подтвердил, что Бранислав Иванович и Матеус Перейра пропустят сегодняшнюю игру после положительного результата теста на COVID-19.

«Клуб желает игрокам скорейшего выздоровления и при необходимости поддержит их во время карантина», — сообщает «Вест Бромвич».

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 20 498 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране — 1 774 334 человек, из них активных случаев 419 378.