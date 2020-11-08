Бывший футболист петербургского «Зенита» Бранислав Иванович, выступающий в данный момент за «Вест Бромвич», заразился коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Отмечается, помимо Ивановича положительный тест сдал нападающий Матеус Перейра.
Как гласит сообщение на сайте клуба, Славен Билич подтвердил, что Бранислав Иванович и Матеус Перейра пропустят сегодняшнюю игру после положительного результата теста на COVID-19.
«Клуб желает игрокам скорейшего выздоровления и при необходимости поддержит их во время карантина», — сообщает «Вест Бромвич».
Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 20 498 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране — 1 774 334 человек, из них активных случаев 419 378.
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