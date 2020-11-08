Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков не исключил участии спортсменов на чемпионате России без отбора будет обсуждаться.

По словам Горшкова, он сейчас не будет отвечать на вопрос, готова ли ФФККР поступиться приницпами и позволить Медведевой выступить на чемпионате России без отбора, так как этот вопрос будет обсуждаться в целом, и это не должно касаться только Медведевой. Он отметил, у многих спортсменов есть различного рода сложности в связи с непредвиденными событиями.

«Давайте не будем торопить события. Мы смотрим, как развивается ситуация. Никто ничего пока сказать не может», — сказал Горшков, слова которого приводит Sports.ru.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева снялась с двух этапов Кубка России из-за травмы спины.