Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, сказал, что не общался с сыном после того, как скандальное видео с его участием было слито в сеть.

«С Артёмом не общался, а про сборную в первый раз слышу», — сказал отец Артёма, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием. После того, как видеозапись непристойного характера разошлась по интернету и соцсетям, Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram, чтобы остановить поток негативных комментариев в свой адрес.

В воскресенье, 8 ноября, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что не вызовет Дзюбу в расположение национальной команды на ближайшие матчи.