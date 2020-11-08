Сборная России по хоккею разгромила Чехию в матче Кубка Карьяла. Игра проходила в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Хартвалл-Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды.

Первая шайба побывала в воротах сборной Чехии в конце стартовой двадцатиминутки: на 19-й минуте нападающий Родион Амиров реализовал большинство, в роли его ассистентов выступили Егор Чинахов и Даниил Чайка.

Во втором периоде отличился уже сам Чинахов, он забросил шайбу на 21-й минуте с передачи Ильи Сафонова. Спустя восемь минут российский форвард Егор Афанасьев довел счет до разгромного, в эпизоде приняли участие Василий Подколзин и Шакир Мухамадуллин.

Напомним, сборная России выступает на Кубке Карьяла молодежным составом, на тренерском мостике находится Игорь Ларионов. Команда одержала три победы в трех играх и заняла первое место в турнирной таблице, набрав 8 очков.