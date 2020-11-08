Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поддержал решение Станислава Черчесова не вызывать форварда Артема Дзюбу в сборную России после того, как скандальное видео с его участием попало в интернет.

«Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной. С другой стороны, таким решением Черчесов даёт понять, что так себя вести нельзя. Капитан — лицо сборной, а ты такое вытворяешь…» — сказал Петржела, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что на месте Черчесова принял бы такое же решение, побеседовал с футболистом и не поднимал скандал. По мнению Петржелы, теперь сборной России нужен новый капитан, так как после этой ситуации Дзюба уже вряд ли получит капитанскую повязку.

Также Петржела высказался относительно людей, которые выложили в интернет это видео. Он заявил, что такое поведение — подлое и низкое, оно является целенаправленной атакой на лидера «Зенита».