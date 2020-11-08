В Казани стартует четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. В 17:30 по московскому времени началась короткая программа женщин.

В соревнованиях принимают участие двенадцать фигуристок. Первый стартовый номер достался Александре Малаховой, затем на льду появится Елизавета Нугуманова. В первую разминку также попали Валерия Костина, Валерия Ларионова, Ксения Цибинова и Анастасия Тараканова.

Открывать вторую разминку будет Станислава Константинова. После нее на льду появится ученица Евгения Плющенко Александра Трусова, в этом сезоне уже выигравшая один этап Кубка России. Затем выступят Софья Самодурова и Валерия Шульская. Предпоследней будет кататься чемпионка Европы Алена Косторная, а закроет короткую программу ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых.