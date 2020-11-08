В Казани стартует четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 8 ноября, состоится короткая программа женщин, начало запланировано на 17:30 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и в YouTube.

В соревнованиях примет участие чемпионка Европы Алена Косторная, которая в этом году еще не выступала на официальных стартах. Также на лед выйдет Александра Трусова, в активе которой уже есть победа на одном из этапов Кубка России. Обе спортсменки, тренирующиеся у Евгения Плющенко, будут выступать во второй разминке.

Также зрители увидят прокат Станиславы Константиновой, Софьи Самодуровой и Майи Хромых, которые тоже распределились во вторую группу участников.