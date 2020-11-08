Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на матч с «Краснодаром» в 14-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги.

Место в воротах сине-бело-голубых займет голкипер Михаил Кержаков, также с первых минут сыграют Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Магомеод Оздоев, Андрей Мостовой и Артем Дзюба. Капитанская повязка в этот раз досталась Ловрену.

Игра состоится сегодня, 8 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» перед сегодняшним матчем идет на третьем месте турнирной таблицы с 27 очками, «Краснодар» (18) — десятый.