Сборная России по футболу приступила к подготовке к предстоящим матчам против Турции и Сербии в рамках Лиги наций УЕФА, а также к товарищеской встрече с Молдавией.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, сегодня на базе в подмосковном Новогорске состоялась первая тренировка. В ней приняли участие шесть футболистов: защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов, защитник «Ахмата» Андрей Семёнов, нападающий «Сочи» Антон Заболотный, а также игроки «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

В ноябре сборная России все три матча проведет в гостях. 12 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Молдавией, игра начнется в 20:00 мск. 15 ноября Россия встретится с Турцией, начало также в 20:00. 18 ноября российская команда проведет матч с Сербией, он начнется в 22:45.

Напомним, Черчесов не вызвал в сборную нападающего Артема Дзюбу после того, как скандальное видео с его участием было слито в сеть.