Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над Чехией (3:0) в рамках Кубка Карьяла.

«Это большой успех для ребят. По качеству игры, по отдаче и таланту я очень доволен. Приятно, что ребята показали хороший хоккей. Не всегда всё получалось, были ошибки, но сыграли достойно», — сказал Ларионов, слова которого приводит «Чемпионат».

Что касается вратарской позиции, Ларионов отметил, что все вопросы на этот счет идут к Николаю Хабибулину. По словам тренера, Ярослав Аскаров изъявил желание отыграть все три матча, поэтому остался в воротах на игру с Чехией.

«Приятно победить, любой турнир важен. Есть масса вещей, которые мы увидели. Это только шаг к тому, чтобы команда сплотилась. Основные баталии впереди. Будем постепенно настраивать ребят на молодёжный чемпионат мира», — сказал Ларионов.

Напомним, сборная России набрала 8 очков в трех матчах и заняла первое место в турнирной таблице. Команда Ларионова обыграла Финляндию и Чехию в основное время, Швецию — по буллитам.