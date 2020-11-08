В Казани стартовал четвертый этап Кубка России по фигурному катанию, на данный момент женщины исполняют короткую программу. Во второй разминке на лед вышла воспитанница Евгения Плющенко Александра Трусова, она справилась со своим прокатом без падений.

Спортсменка начала выступление с тройного акселя, который был приземлен в степ-аут. Затем Александра прыгнула тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили выступление Трусовой на 77,42 балла, это промежуточное первое место.

После Александры на льду появятся Софья Самодурова, Валерия Шульская, действующая чемпионка Европы Алена Косторная и Майя Хромых.

Напомним, в активе Трусовой уже есть победа на этапе Кубка России в Москве.