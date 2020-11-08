В Казани стартовал четвертый этап Кубка России по фигурному катании, в настоящий момент идет короткая программа женщин. Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная справилась со своим выступлением практически безошибочно.

Фигуристка начала свой прокат с двойного акселя, затем исполнила тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа, второй прыжок был приземлен в степ-аут. Судьи оценили ее выступление на 78,15 балла, это промежуточное первое место.

Косторная выступала под предпоследним, 11-м номером, после неё на льду появится воспитанница Этери Тутберидзе Майя Хромых.

Стоит отметить, что для Косторной этот старт стал первым в сезоне. Ранее она выступала на сентябрьских контрольных прокатах сборной России, однако исполнила там только короткую программу.

Минувшим летом фигуристка перешла в группу Евгения Плющенко от Этери Тутберидзе.